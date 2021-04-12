В Минздраве рассказали, где ужесточат карантин на Пасху

Коронавирус атакует украинцев на Пасху / УНИАН

В Украине после Пасхи ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Как сообщила советник министра по вопросам биологической безопасности Минздрава Украины Наталья Виноград, регионы, которые недавно вышли из красной зоны карантина, рискуют на Пасху или сразу после нее, вернуться к жесткому карантину.

"Во время праздников у нас всегда будут миграционные процессы, люди пойдут друг к другу в гости, пойдут в церковь святить куличи, на могилы к родным. Состоится внешний и внутренний моменты перемешивания популяции. По самым оптимистическим прогнозам у нас опять будет процентный прирост заболеваний", - заявила Виноград.

Как отметила Виноград, "можно удивляться", как некоторые регионы Украины из красной зоны карантина сразу перешли в желтую.

"Что-то там не так - не может быть сразу выход из красной в желтую зону. Я боюсь, что мы за короткое время на тех территориях вернемся к красным зонам, еще с учетом того, что там есть пограничные территории. Там много работников. Мы получим тот феномен, который получили на Рождество - когда работники приехали домой и привезли нам вирус из Европы", - сказала Виноград, передает Украина 24.

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По ее словам, ограничение перемещения людей является "очень эффективным способом" для борьбы с распространением коронавируса.

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