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В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19

23 апреля 2021, 12:00
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В 17 регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

В красной зоне карантина 17 регионов
В Украине обновили зоны карантина / УНИАН

В Украине в 17 регионах страны (город Киев и 16 областей) превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом говорится в опубликованных Минздравом индикаторых показателях для определения регионов с значительным распространением COVID-19.

Обратим внимание, что наиболее сложная ситуация на сегодня в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тысяч населения (норма не более 60).

В то же время превышен показатель в 80 госпитализаций в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

Кроме того, уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Красная" зона карантина:

  • город Киев;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

"Оранжевая" зона карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

"Желтая" зона карантина:

  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Херсонская область.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

/ moz.gov.ua

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 14 тыс. 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 591 ребенок и 277 медицинских работников.
  • Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 тыс. 728 человек, выздоровели - 18 тыс. 964 человека, тестирований методом ПЦР осуществлено 41 тыс. 305. Летальных случаев зафиксировано 434.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 тыс. 296), Киеве (1 тыс. 269), Харьковской (1 тыс. 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
  • За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 004 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 552 тыс. 267 человек, ПЦР-тестов проведено 9 млн 130 тыс. 606. Летальных случаев зарегистрировано 41 тыс. 700.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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