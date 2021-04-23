В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19

В Украине обновили зоны карантина / УНИАН

В Украине в 17 регионах страны (город Киев и 16 областей) превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом говорится в опубликованных Минздравом индикаторых показателях для определения регионов с значительным распространением COVID-19.

Обратим внимание, что наиболее сложная ситуация на сегодня в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тысяч населения (норма не более 60).

В то же время превышен показатель в 80 госпитализаций в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

Кроме того, уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Красная" зона карантина:

город Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

"Оранжевая" зона карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

"Желтая" зона карантина:

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Херсонская область.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

/ moz.gov.ua

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Коронавирус в Украине:

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 14 тыс. 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 591 ребенок и 277 медицинских работников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 тыс. 728 человек, выздоровели - 18 тыс. 964 человека, тестирований методом ПЦР осуществлено 41 тыс. 305. Летальных случаев зафиксировано 434.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 тыс. 296), Киеве (1 тыс. 269), Харьковской (1 тыс. 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 004 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 552 тыс. 267 человек, ПЦР-тестов проведено 9 млн 130 тыс. 606. Летальных случаев зарегистрировано 41 тыс. 700.