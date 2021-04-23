В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19

В 17 регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.
В Украине в 17 регионах страны (город Киев и 16 областей) превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.
Об этом говорится в опубликованных Минздравом индикаторых показателях для определения регионов с значительным распространением COVID-19.
Обратим внимание, что наиболее сложная ситуация на сегодня в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тысяч населения (норма не более 60).
В то же время превышен показатель в 80 госпитализаций в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.
Кроме того, уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
"Красная" зона карантина:
- город Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
"Оранжевая" зона карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
"Желтая" зона карантина:
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Херсонская область.
"Зеленая" зона карантина:
Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 14 тыс. 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 591 ребенок и 277 медицинских работников.
- Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 тыс. 728 человек, выздоровели - 18 тыс. 964 человека, тестирований методом ПЦР осуществлено 41 тыс. 305. Летальных случаев зафиксировано 434.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 тыс. 296), Киеве (1 тыс. 269), Харьковской (1 тыс. 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 004 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 552 тыс. 267 человек, ПЦР-тестов проведено 9 млн 130 тыс. 606. Летальных случаев зарегистрировано 41 тыс. 700.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.