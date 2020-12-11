В Минздраве рассказали, как избежать жесткого карантина в Украине

Ляшко назвал способ не заразиться коронавирусом на Новый год / REUTERS

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встречать Новый год и Рождество в кругу семьи и исключить общение с родными старшего возраста, которые находятся в группе риска из-за коронавируса.

"Когда мы говорим о встрече Нового года, Рождества, желательно отпраздновать в кругу близких и родных, с которыми у нас происходят ежедневные постоянные контакты. Это сделает невозможным распространение коронавируса", — пояснил Виктор Ляшко в интервью ТСН.

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"Эти новогодние праздники будут необычными. Опять же, их придется праздновать в карантинных ограничениях. Поэтому есть просьба ко всем — по возможности избегать скопления людей. Поскольку там, где происходят массовые скопления, там наибольший риск инфицироваться. Также, если хотим увидеть новогоднюю елку, есть много вариантов, как это посмотреть не подвергая себя и своих близких опасности", — высказался Виктор Ляшко.

Главный государственный санитарный врач предположил, что в случае четкого соблюдения ограничений и правильного празднования Нового года и Рождества, Украине, возможно, карантин и не нужен будет.

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