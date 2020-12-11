В Минздраве рассказали, как избежать жесткого карантина в Украине

Виктор Ляшко объяснил, как не подхватить коронавирус во время новогодних праздников.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встречать Новый год и Рождество в кругу семьи и исключить общение с родными старшего возраста, которые находятся в группе риска из-за коронавируса.
"Когда мы говорим о встрече Нового года, Рождества, желательно отпраздновать в кругу близких и родных, с которыми у нас происходят ежедневные постоянные контакты. Это сделает невозможным распространение коронавируса", — пояснил Виктор Ляшко в интервью ТСН.
В Минздраве советуют украинцам сознательно отнестись к новогодним гуляниям, соблюдать масочный режим и дистанции.
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"Эти новогодние праздники будут необычными. Опять же, их придется праздновать в карантинных ограничениях. Поэтому есть просьба ко всем — по возможности избегать скопления людей. Поскольку там, где происходят массовые скопления, там наибольший риск инфицироваться. Также, если хотим увидеть новогоднюю елку, есть много вариантов, как это посмотреть не подвергая себя и своих близких опасности", — высказался Виктор Ляшко.
Главный государственный санитарный врач предположил, что в случае четкого соблюдения ограничений и правильного празднования Нового года и Рождества, Украине, возможно, карантин и не нужен будет.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.
- Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.