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В Минздраве рассказали, как получить вторую прививку от коронавируса

30 июня 2021, 18:27
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Министерство разработало инфографику-инструкцию, как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем - если вас не записали или не звонят.

Вакцинация Pfizer
Как получить вторую дозу прививки от коронавируса / Сегодня

В Минздраве разработали инструкцию о получении второй дозы вакцины от коронавируса - в ведомстве отметили, что государство гарантирует получение второй дозы, сообщает пресс-служба Минздрава Украины Facebook.

"Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую", - говорится в сообщении.

Министерство разработало инфографику-инструкцию, как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем - если вас не записали или не звонят.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

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24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

В марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.

11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.

Минздрав вакцинация Вакцина новости Украины
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