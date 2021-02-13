В Минздраве рассказали, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

Скоро в нашей стране стартует вакцинация от опасного коронавируса. Записаться на прививку граждане смогут несколькими способами.
Уже с 1 марта в нашей стране возможно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.
По словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, записаться смогут граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.
Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.
Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:
- на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав;
- у своего семейного врача;
- через горячую линию МОЗ. Изучается возможность записи через приложение ДИЯ.
Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов говорил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от COVID-19. По словам министра, в феврале начнут поступать препараты, созданные AstraZeneca и американской компанией Novavax.
- В Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15-21 февраля. Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Уколоться препаратом, закупленным за бюджетные деньги, можно будет бесплатно.
Автор: Екатерина Трохимчук