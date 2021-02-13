В Минздраве рассказали, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

С 1 марта стартует вакцинация от коронавируса / Reuters

Уже с 1 марта в нашей стране возможно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

По словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, записаться смогут граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав;

у своего семейного врача;

через горячую линию МОЗ. Изучается возможность записи через приложение ДИЯ.

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