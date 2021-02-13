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В Минздраве рассказали, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

13 февраля 2021, 18:31
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Скоро в нашей стране стартует вакцинация от опасного коронавируса. Записаться на прививку граждане смогут несколькими способами.

вакцинация,вакцина
С 1 марта стартует вакцинация от коронавируса / Reuters

Уже с 1 марта в нашей стране возможно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

По словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, записаться смогут граждане как из групп риска, так и все желающие старше 18 лет.

Гражданам из групп риска будут сразу назначать место и время прививки, остальных занесут в список ожидания. Если в группах риска будет много отказов, очередь может подойти быстрее.

Записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

  • на специальном сайте, который вскоре запустит Минздрав;
  • у своего семейного врача;
  • через горячую линию МОЗ. Изучается возможность записи через приложение ДИЯ.

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минздрава Максим Степанов говорил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от COVID-19. По словам министра, в феврале начнут поступать препараты, созданные AstraZeneca и американской компанией Novavax.
  • В Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15-21 февраля. Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Уколоться препаратом, закупленным за бюджетные деньги, можно будет бесплатно.

Минздрав Вакцина МОЗ Виктор Ляшко вакцина от коронавируса
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