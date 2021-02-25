В Минздраве рассказали, какие документы нужны при вакцинации от коронавируса

Без двух документов не смогут внести в электронную систему вакцинации.
В Украине при вакцинации от коронавируса нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код.
Как рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, идентификационный код нужен только в том случае, если нет подписанной декларации с семейным врачом, пишет РБК-Украина.
Он напомнил, что первыми в Украине прививку от коронавируса получают медики.
"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев. Без документов никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", — отметил Животенюк.
Читайте такжеВакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.