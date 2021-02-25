В Минздраве рассказали, какие документы нужны при вакцинации от коронавируса

Какие документы нужны при вакцинации от COVID / Reuters

В Украине при вакцинации от коронавируса нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код.

Как рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, идентификационный код нужен только в том случае, если нет подписанной декларации с семейным врачом, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что первыми в Украине прививку от коронавируса получают медики.

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев. Без документов никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", — отметил Животенюк.

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