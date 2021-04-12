В Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху

Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют / Фото Reuters

Пасха 2021 отмечается 2 мая. В этом году она совпадет по датам с майскими праздниками. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие могут быть ограничения в эти дни.

В частности, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, передает РБК-Украина.

На данным момент для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

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