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В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну

30 января 2021, 15:10
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Главный санитарный врач Украины раскрыл детали вакцинации от коронавируса в Украине.

вакцинация
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну / Reuters

В Украине, согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых, заявил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В первый этап попали медицинские работники, поскольку защита медицинских работников — это приоритет государства для того, чтобы было кому спасать жизни украинцев, которые не получили доступ к вакцинации. И также для того, чтобы спасать жизни граждан от других болезней, которые, к сожалению, не ушли в отпуск", - рассказал Ляшко в интервью ТСН.ua.

Также в приоритетную группу добавили людей пожилого возраста, поскольку сейчас среди них фиксируют наибольший процент заражений и летальных случаев.

"Если мы сегодня посмотрим на количество инфицированных и количество летальных случаев вследствие инфицирования, то мы увидим, что наибольший процент, который составляет почти 70%, это в группе людей, которые старше 60 лет. И, в первую очередь, среди этой группы людей те, кто имеет хронические болезни, которые влияют в дальнейшем на ход коронавируса. Именно по такому этапому и будут начинаться прививки", - уточнил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, также в приоритете – вакцинация военнослужащих.

"Плюс военнослужащие. И, в первую очередь, военнослужащие, защищающие границы нашей страны. Мы их также защищаем, поскольку — это элемент национальной безопасности", — пояснил Виктор Ляшко.

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
  • 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля.
  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.

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