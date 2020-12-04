COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, ​кто не попадает в ежедневную статистику

Кто не попадает в статистику МОЗ по коронавирусу / УНИАН

Официальная статистика Министерства здравоохранения по коронавирусу в Украине соответствует действительности. Однако в эту статистику не попадают бессимптомные больные.

По словам главы Минздрава, в статистику также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"По официальной статистике: 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют больше", - пояснил он.

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Степанов добавил, что в регионах есть проблема с очередями людей, которые ожидают результата теста, но эту проблему пытаются решить.

"Мы количество тестов постепенно увеличиваем", - добавил министр, передает Украина 24.

Отметим, как ранее заявили в Кабмине, в Украине могут провести тотальное тестирование на коронавирус. По предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

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