COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, ​кто не попадает в ежедневную статистику

В статистике Минздрава нет бессимптомных случаев коронавируса.
Официальная статистика Министерства здравоохранения по коронавирусу в Украине соответствует действительности. Однако в эту статистику не попадают бессимптомные больные.
По словам главы Минздрава, в статистику также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
"По официальной статистике: 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют больше", - пояснил он.
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Степанов добавил, что в регионах есть проблема с очередями людей, которые ожидают результата теста, но эту проблему пытаются решить.
"Мы количество тестов постепенно увеличиваем", - добавил министр, передает Украина 24.
Отметим, как ранее заявили в Кабмине, в Украине могут провести тотальное тестирование на коронавирус. По предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- При этом на территории страны действует общенациональный карантин, который будет длиться до 31 декабря 2020 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.