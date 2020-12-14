В Минздраве рассказали, кто получит бесплатную вакцину от COVID-19

Кто получит бесплатную вакцину от коронавируса в Украине / Reuters

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к группам риска.

"Мы посчитали то количество населения, которое точно требует вакцинирования. Этим должно заниматься государство. Это люди, относящиеся к группе риска – по профессиональному признаку (медицинские работники, работники образования, Нацполиция, социальные службы), по медицинским показателям, по возрастному критерию (старше 65 лет). Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тыс., как минимум это количество мы должны обеспечить за счет государства. Именно поэтому мы закладывали цифры в бюджете 15,1 млрд грн, посчитав это количество населения", - сказал министр здравоохранения, передает телеканал Украина 24.

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Степанов также отмечает, что работа по подготовке к вакцинации идет уже несколько месяцев и есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения.​

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