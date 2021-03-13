В Минздраве рассказали о планах по вакцинации украинцев старше 80 лет

Дорожная карта вакцинации в Украине будет пересмотрена, если в страну привезут вакцину Sinovac - Ляшко / УНИАН

Для людей пожилого возраста старше 80 лет вакцинация от COVID-19 в Украине будет проходить в медицинских учреждениях, которые находятся близко от места их проживания. Пожилым людям, которым сложно передвигаться, сделают прививку от коронавируса на дому, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию НВ.

По его словам, стратегия Минздрава состоит в том, что вакцинировать от COVID-19 пожилых людей должны в учреждениях, расположенных неподалеку от их места жительства. К тем людям, которым тяжело ходить, направят на дом специальные бригады по вакцинации.

"Мы приближаем для людей пожилого возраста место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека... Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки... Прямо на дому", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что ситуация с вакцинацией будет зависеть от того, какой будут использовать препарат. В данный момент в Украине используются флаконы на 10 доз, однако если, к примеру, в страну привезут вакцину Sinovac, то дозу упакуют сразу же в шприц. Это поможет государству более рационально действовать в реализации прививочных мероприятий.Читайте такжеЛяшко рассказал, кого ожидает вакцинация от COVID-19 на новом этапе

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине