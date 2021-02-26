В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации

Минздрав будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.
В Украине наконец-то стартовала вакцинация от коронавируса и в Минздраве решили назвать возможные побочные эффекты, которые могут возникать после прививки.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Минздрав будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вакцинации от коронавируса. В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.
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"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он в эфире Украина 24.
После вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:
- покраснение в месте укола;
- незначительное повышение температуры;
- появление папул в месте инъекции.
"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.