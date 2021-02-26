В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации

Ляшко назвал побочные эффекты после вакцинации / УНИАН

В Украине наконец-то стартовала вакцинация от коронавируса и в Минздраве решили назвать возможные побочные эффекты, которые могут возникать после прививки.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Минздрав будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вакцинации от коронавируса. В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.

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"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он в эфире Украина 24.

После вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред: