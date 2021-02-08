В Минздраве рассказали о регистрации вакцин от COVID-19 и дате начала прививок

В Минздраве прояснили ситуацию с вакцинацией от коронавируса / Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о ситуации с регистрацией вакцины от коронавируса и сроках поставки препарата.

Когда Украина дождется вакцины от COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов, подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося в Facebook Минздрава.

"От чего зависит точная дата - от момента поставки вакцины в Украину ... Ждем от ЮНИСЕФ информацию, когда в Украину будет транспортировки вакцины", - пояснил он.

В течение этой недели должны поступить первые заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в Украине для экстренного медицинского применения под обязательства.

Регистрация вакцины от коронавируса: что известно

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал о регистрации вакцины от COVID-19 в Украине для экстренного медицинского применения под обязательства.

По его словам, в течение этой недели должны поступить первые заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в Украине для экстренного медицинского применения под обязательства.

Он отметил, что вместе с заявкой они подают материалы по изучению качества, эффективности и безопасности применения таких лекарственных средств и вакцин.

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В Украине порядок государственной регистрация таких лекарственных средств будет осуществляться на основе экспертной оценки соотношения польза-риск, а также проведения анализа материалов на их подлинность.

"Предполагается, что государственная регистрация для экстренного медицинского применения будет выдаваться производителям на 1 год с возможностью продления его еще на один год. Во время этого периода сами производители и заявители будут обязаны предоставлять дополнительные материалы по качеству, эффективности и безопасности лекарственных средств. Планируется, что уже в течение этой недели первые заявки относительно государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательства будут представлены в Государственный экстренный центр Украины", - рассказал замминистра.

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