В Минздраве рассказали о списке украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID-19

В Минздраве рассказали о списке украинцев, которые получат вакцину от COVID-19/ Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19 в Украине появится уже в феврале 2021. Именно в этом месяце начнется первый этап вакцинации украинцев. Об этом заявил главный санврач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью порталу LB.

По словам чиновника, детальный список тех категорий населения, которым сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января 2021 года.

К примеру, для проведения вакцинации населения Украины от COVID-19 будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и Министерство финансов работают над тем, чтобы организовать отдельную оплату каждого укола.

"Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", ‒ подытожил Ляшко.

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