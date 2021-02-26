В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах

Ляшко рассказал, как будут испытывать вакцину от коронавируса.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, рассказал подробности про возможное участие Украины в испытаниях новой индийской вакцины от коронавируса.
"Около 140 препаратов против COVID-19 проходят ту или иную клиническую стадию испытаний на территории всего мира. В Украине до нынешнего времени, к сожалению, не проводится никаких испытаний. Я за то, чтобы в Украине проводились также клинические испытания, так как это открывает доступ людям, которые высказали желание сделать прививку, внести свою частицу в ту науку, которая сегодня показывает феноменальные результаты", - сказал он.
Ляшко отметил, что "это исключительно добровольная процедура".
"Никто никого заставлять не будет. Еще раз напомню: вакцинация в Украине против COVID-19 является бесплатной и добровольной", - добавил Ляшко.
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Накануне министр здравоохранения Максим Степанов после возвращения из Индии сказал, что договорился с компанией Bharat Biotech о проведении в Украине третьей стадии испытания новой вакцины в виде спрея для носа.
По словам министра, в случае проведения испытаний и доказанности эффективности вакцины у Украины будет приоритетный доступ.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.