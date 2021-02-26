В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах

Ляшко рассказал про испытания вакцины от коронавируса / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, рассказал подробности про возможное участие Украины в испытаниях новой индийской вакцины от коронавируса.

"Около 140 препаратов против COVID-19 проходят ту или иную клиническую стадию испытаний на территории всего мира. В Украине до нынешнего времени, к сожалению, не проводится никаких испытаний. Я за то, чтобы в Украине проводились также клинические испытания, так как это открывает доступ людям, которые высказали желание сделать прививку, внести свою частицу в ту науку, которая сегодня показывает феноменальные результаты", - сказал он.

Ляшко отметил, что "это исключительно добровольная процедура".

"Никто никого заставлять не будет. Еще раз напомню: вакцинация в Украине против COVID-19 является бесплатной и добровольной", - добавил Ляшко.

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Накануне министр здравоохранения Максим Степанов после возвращения из Индии сказал, что договорился с компанией Bharat Biotech о проведении в Украине третьей стадии испытания новой вакцины в виде спрея для носа.

По словам министра, в случае проведения испытаний и доказанности эффективности вакцины у Украины будет приоритетный доступ.

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