В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса

Как заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, новый штамм COVID-19 уже зафиксировали в Украине. Болезнь стала поражать не только органы дыхания.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса втрое заразнее и имеют более короткий инкубационный период. Кроме того, болезнь протекает в более тяжелой форме и вызывает больше летальных исходов.
Согласно исследованию, проведенному институтом им. Громашевского, новый штамм коронавируса зафиксирован уже и в Украине, сказал Степанов на брифинге 9 марта.
"Мы с большим беспокойством относимся к этой информации и для нас это очень важно, потому что это напрямую влияет на здоровье людей и тяжесть течения болезни", — подчеркнул глава Минздрава.
Степанов добавил, что кроме органов дыхания, коронавирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему. Кроме того, в мире все чаще фиксируют повторные заражения, а у большинства пациентов выражен постковидный синдром – он длится от 3 до 6 месяцев.
"Ряд европейских стран уже приостановил ослабление карантина из-за проникновения на континент новых, более опасных штаммов COVID-19, в частности мутировавшего "британского" и "африканского", — резюмировал министр здравоохранения.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- За минувшие сутки выявлен 3261 новый случай COVID-19. Госпитализированы - 1837 человек; летальных случаев 76; выздоровели - 975 человек.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях.
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан заявил, что главной особенностью "британского" штамма коронавируса является то, что им болеют чаще всего молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- По состоянию на 9 марта, по официальным данным, прививки получили всего 19 118 человек.
- За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок).