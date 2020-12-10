В Минздраве рассказали, почему локдаун не ввели на Новый год

Когда введут локдаун в Украине / REUTERS

​Локдаун в Украине решили ввести 8 января а не на Новый год и Рождество, поскольку жестким карантином все равно не запретить родственникам встречаться в период новогодних праздников.

Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, на праздники люди будут контактировать между собой. Различные возрастные категории будут собираться в одном месте на рождественские и новогодние праздники, что обязательно даст прирост заболеваемости.

"На праздники мы прогнозируем смешения людей разных возрастных групп. Карантин с 2 числа не дал бы того эффекта, которого мы ожидаем, потому что контакт в семье запретить карантинными ограничениями невозможно", – сказал Ляшко, передает hromadske.radio.

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Ляшко также объяснил, что главная задача – это запретить контакт после того, как люди будут выходить из семей и идти в развлекательные центры, рестораны, магазины. Поэтому с 8 по 24 января и вводятся жесткие ограничения для исключения дополнительных социальных контактов в общественных заведениях.

"Мы можем пройти декабрь и первую неделю января без чрезмерных нагрузок для системы здравоохранения. Мы предлагаем внедрять карантин уже с 8 января", – добавил главный санврач Украины.

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