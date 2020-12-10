В Минздраве рассказали, почему локдаун не ввели на Новый год

Ляшко считает, что Украина сможет справиться с коронавирусом без чрезмерных нагрузок на медицину.
Локдаун в Украине решили ввести 8 января а не на Новый год и Рождество, поскольку жестким карантином все равно не запретить родственникам встречаться в период новогодних праздников.
Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, на праздники люди будут контактировать между собой. Различные возрастные категории будут собираться в одном месте на рождественские и новогодние праздники, что обязательно даст прирост заболеваемости.
"На праздники мы прогнозируем смешения людей разных возрастных групп. Карантин с 2 числа не дал бы того эффекта, которого мы ожидаем, потому что контакт в семье запретить карантинными ограничениями невозможно", – сказал Ляшко, передает hromadske.radio.
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Ляшко также объяснил, что главная задача – это запретить контакт после того, как люди будут выходить из семей и идти в развлекательные центры, рестораны, магазины. Поэтому с 8 по 24 января и вводятся жесткие ограничения для исключения дополнительных социальных контактов в общественных заведениях.
"Мы можем пройти декабрь и первую неделю января без чрезмерных нагрузок для системы здравоохранения. Мы предлагаем внедрять карантин уже с 8 января", – добавил главный санврач Украины.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент на территории страны действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря.
- 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 усилят с 8 января.
- Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что пассажирские перевозки на период жестких противоэпидемиологических мероприятий власти останавливать не намерены.