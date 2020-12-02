В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели COVID-19

Сколько украинцев переболели коронавирусом / Reuters

Коронавирусом в Украине переболело около 3% населения. Как пояснили в Минздраве, примерно у 20% инфицированных сложное течение коронавирусного заболевания.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, COVID-19 уже переболели примерно 3% населения Украины", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Телеграф.​

По ее словам, около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо.

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"Такие пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и в респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе", - отметила Микичак​.

Микичак также рассказала, что сейчас в Украине наблюдается прогрессивный рост, который добавился к росту сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

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