В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели COVID-19

В Украине наблюдается прогрессивный рост заболеваемости респираторными инфекциями.
Коронавирусом в Украине переболело около 3% населения. Как пояснили в Минздраве, примерно у 20% инфицированных сложное течение коронавирусного заболевания.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, COVID-19 уже переболели примерно 3% населения Украины", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Телеграф.
По ее словам, около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемо.
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"Такие пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и в респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе", - отметила Микичак.
Микичак также рассказала, что сейчас в Украине наблюдается прогрессивный рост, который добавился к росту сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.