В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинируют от коронавируса

Когда Украина получит вакцину от коронавируса / Reuters

​В первом квартале 2021 COVAX будет развозить вакцины от коронавируса по странам. По словам исполняющего обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина, Украина планирует закупить дополнительно вакцины на 2,6 млрд гривен​.

"В рамках этой инициативы мы ожидаем, по меньшей мере 8 млн доз (на 4 млн человек – ред). Но есть определенные средства в государственном бюджете. Это 2,6 млрд гривен, на которые можно закупить вакцины. Все будет зависеть от стоимости вакцины, однако, это еще 6-7 млн людей, которых можно будет вакцинировать", – заявил Кузин в программе Свобода слова.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, единственная защита от коронавируса – это вакцинация населения. 60-70% населения должны быть вакцинированы.​

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"Мы сразу поставили на мониторинг все компании в мире, которые занимаются этим вопросом. На сегодня их 227. 162 из них находятся на стадии клинических испытаний. 52 компании уже на втором этапе, 13 компаний сегодня находятся на окончательной стадии. На сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована нигде кроме Англии, которая на свое усмотрение зарегистрировала эту вакцину и начала процесс вакцинации. В ближайшее время мы будем ожидать, что ее примут США", – сказал Данилов.​

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