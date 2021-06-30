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В Минздраве рассказали, во сколько раз нужно поднять скорость вакцинации от COVID-19

30 июня 2021, 21:32

Эксперты УЦЗ отметили ‒ сейчас украинская кампания по вакцинации набирает обороты в младших возрастных группах, но медленно идет вакцинация в группе риска.

вакцинация
В Минздраве рассказали, в сколько раз нужно поднять скорость вакцинации о / УНИАН

В Украине необходимо как минимум впятеро поднять скорость вакцинации от COVID-19 ‒ чтобы до конца года выполнить озвученный главой Минздрава Виктором Ляшко план (привить двумя дозами 70% украинцев). Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) Павел Ковтонюк.

По его словам, эксперты УЦЗ отметили ‒ сейчас украинская кампания по вакцинации набирает обороты в младших возрастных группах, но при этом достаточно медленно продвигаются темпы вакцинации возрастной группы 65+.

Среднее количество вакцинаций за последние две недели было примерно на одинаковом уровне - около 52 тысяч уколов в день. При этом большую часть из них составляет вакцинация второй дозой.

"Чтобы вакцинировать пять миллионов украинцев до конца лета, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже сегодня надо делать более 135 тысяч прививок в сутки. А чтобы выполнить Нацплан вакцинации и привить 70% украинцев двумя дозами до конца 2021 года, надо делать более 245 тысяч вакцинаций прививок в сутки, то есть среднюю скорость вакцинации нужно увеличивать в пять раз", ‒ подытожил Ковтонюк.

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Напомним, ранее, 29 мая, в Украине открылся первый Центр массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Пункт начал работать в Киеве на базе Международного выставочного центра.

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе.

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