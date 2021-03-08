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В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield

8 марта 2021, 16:46
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Украинцам прививку делают вакциной, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca, пояснили в Минздраве.

Вакцина CoviShield
В МОЗ отреагировали на фейки о вакцине CoviShield / GettyImages

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ложную информацию о поставленной в Украину индийской вакцине от коронавируса CoviShield.

Пресс-служба Минздрава опубликовала перечень главных фейков о вакцинации в Украине и препарате CoviShield.

В сообщении уточняется, что прививку делают вакциной, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca, однако препарат изготавливает известный мировой производитель вакцин - индийский Serum Institute.

Фейк Covishield - "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/AstraZeneca

В Минздраве утверждают, что это неправда, поскольку Covishield - это та самая AstraZeneca, которую изготавливают на индийском заводе. Препарат одобрен ВОЗ.

Фейк мРНК-вакцины - генетическое оружие, что изменяет гены

Как утверждают в МОЗ, на самом деле мРНК-вакцины не проникает в ядро клетки, где расположена наша ДНК.

Фейк Все индийские вакцины хуже европейских

В пресс-службе Минздрава говорят, что Индия - очень мощный производитель вакцин, который обеспечивает 65% мирового рынка. К тому же препараты Serum Institute уже много лет используются в Украине.

Фейк Вакцина от коронавируса вызывает рассеянный склероз

Как отмечается в сообщении, во время тестирования вакцины AstraZeneca действительно был один случай рассеянного склероза и один случай воспаления спинного мозга. Однако в обоих случаях с вакциной это не связано.

Фейк Вакцина Pfizer/BioNTech приводит к бесплодию у женщин

Представители Минздрава подчеркнули, что если бы вакцина вызвала бесплодие, это означало бы, что миллионы женщин, которые перенесли коронавирус, стали бы бесплодными. А это не так.

Фейк В результате вакцинации можно заразиться COVID-19

В МОЗ добавили, что невозможно заразиться в результате вакцинации, ведь доза вакцины не содержит живого вируса. Если же после прививки вы получили положительный тест на COVID-19, возможно вы были инфицированы на момент иммунизации, но не знали об этом.

Кром етого, в Минздраве напомнили, что вакцинация - самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса:

Минздрав фейки вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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