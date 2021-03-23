В Минздраве развенчали фейк о вакцинах против COVID-19

Украинцев призвали читать только официальные объяснения от специалистов, все они есть на портале относительно кампании по вакцинации в стране.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. Там заявили, что на самом деле вакцина не может быть "оружием", которое изменяет генетический материал человека.
На странице ЦОЗ в Facebook отметили, что РНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадают в ядро клетки, где находится ДНК человека.
"Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом", – говорится в сообщении.
В ведомстве поясняют, что на самом деле мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.
Граждан призвали читать только официальные объяснения от специалистов, все они есть на портале относительно кампании по вакцинации в стране.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
- На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом. В частности, начнется иммунизация семейных врачей. С прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.
- 22 марта были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
- Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.
- Кроме того, вакцина против коронавируса AstraZeneca показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.