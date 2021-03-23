В Минздраве развенчали фейк о вакцинах против COVID-19

Вакцина против COVID-19 не является "генетическим оружием"/ Reuters

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. Там заявили, что на самом деле вакцина не может быть "оружием", которое изменяет генетический материал человека.

На странице ЦОЗ в Facebook отметили, что РНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадают в ядро клетки, где находится ДНК человека.

"Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом", – говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что на самом деле мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.

Граждан призвали читать только официальные объяснения от специалистов, все они есть на портале относительно кампании по вакцинации в стране.

facebook.com/phc.org.ua

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