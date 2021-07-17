В Минздраве развеяли самые распространенные мифы о COVID-вакцинации

В Украине провели 3 899 890 прививок от COVID-19 / УНИАН

В Министерстве здравоохранения опубликовали инфографики, в которых рассказывается о самых распространенных предубеждениях о коронавирусной вакцинации.

"Вы собираетесь прививаться против COVID-19, но ваш врач советует не спешить с этим. Он назначил вам общий анализ крови и мочи, D-димер и тест на антитела к коронавирусу. По их результатам он решит, стоит ли вам вакцинироваться", - подшутили в Минздраве и добавили что, прежде, чем пойти на прививку от COVID-19, в случае хорошего самочувствия, дополнительных анализов и ПЦР-теста сдавать не нужно.

Кроме этого, в профильном ведомстве утверждают, что после получения прививки можно употреблять алкоголь. Потому что это никаким образом не влияет на эффективность вакцинации. Однако стоит соблюдать дозу алкогольных напитков, ведь большое количество алкоголя подавляет иммунную систему, а это может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Употребление жирной пищи до или после получения дозы вакцины также не влияет на эффективность прививки.

"Принимать душ, принимать ванну после вакцинации и мочить место прививки можно. Главное – не тереть место укола во время и после принятия душа или ванны для избежания излишнего раздражения", - говорят в Минздраве.

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Физическая активность после иммунизации также не запрещена ни в каких нагрузках после вакцинации.

Массовые центры вакцинации в стране открылись 29 мая этого года. С тех пор прививки от коронавируса получили 2 539 636 человек. Всего в Украине провели 3 899 890 прививок от COVID-19. Сейчас власти рассматривают вопрос об обязательной вакцинации, которая поможет сформировать коллективный иммунитет.

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