В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции

Коронавирус в Украине заразил более миллиона людей / УНИАН

Министерство здравоохранения выступает против переноса либо отмены карантина в Украине.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в среду, 6 января.

По его словам, эпидемиологи считают необходимым введение жесткого карантина с 8 по 24 января.

"После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в середине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым введение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина",- отметил министр.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек. Более 23 тыс. пациентов пребывает в медучреждениях, более 10% из которых – тяжелые больные. Количество тяжелых больных увеличивается", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к введению ограничений.

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