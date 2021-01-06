В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции

Максим Степанов спрогнозировал рост числа больных COVID-19 после праздников.
Министерство здравоохранения выступает против переноса либо отмены карантина в Украине.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в среду, 6 января.
По его словам, эпидемиологи считают необходимым введение жесткого карантина с 8 по 24 января.
"После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в середине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым введение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина",- отметил министр.
"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек. Более 23 тыс. пациентов пребывает в медучреждениях, более 10% из которых – тяжелые больные. Количество тяжелых больных увеличивается", - сказал глава ведомства.
Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к введению ограничений.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 6 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 090 496 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 911 украинцев.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение на 20% в Украине числа новых больных коронавирусом COVID-19 связано с новогодними праздниками.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- 7 января Кабмин планирует пересмотреть ужесточение карантина. Как сообщают источники в Офисе президента, сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.