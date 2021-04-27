В Минздраве сделали важное заявление о ситуации с COVID-19 в Украине

За прошедшую неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на 15 тысяч человек по сравнению с позапрошлой неделей.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начала постепенный выход из третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.
Как сообщил глава Минздрава на брифинге 27 апреля, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.
"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - констатировал Степанов.
Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.
"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил министр.
Как сообщал Главред, во вторник Максим Степанов также заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.
Коронавирус в Украине 27 апреля - свежая стастистика
- По состоянию на утро вторника, 27 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 915 жителей страны. В том числе заболели 336 детей и 202 медработника.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 1 650 человек; летальных случаев - 432, выздоровел 17 391 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
- Врач-эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19. Она накроет в том числе и Украину.