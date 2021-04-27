В Минздраве сделали важное заявление о ситуации с COVID-19 в Украине

Максим Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начала постепенный выход из третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.

Как сообщил глава Минздрава на брифинге 27 апреля, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

"То есть, на 15 тысяч человек меньше заболело за прошедшую неделю, чем за позапрошлую", - констатировал Степанов.

Количество госпитализаций за тот же период уменьшилось в Украине на 3400 человек.

"Все эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - добавил министр.

Как сообщал Главред, во вторник Максим Степанов также заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.

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