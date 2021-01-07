В Минздраве сделали важное заявление о вакцине от коронавируса для Украины

По словам Виктора Ляшко, Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX.
Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX.
Как сообщил в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.
Когда именно начнется поставка вакцин и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.
"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины.
Так, согласно договору Киева и компании Sinovac Biotech, стоимость одной дозы китайской вакцины от COVID-19 – 504 гривны.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.
Автор: Мария Тупик