В Минздраве сделали важное заявление о вакцине от коронавируса для Украины

Когда Украина получит вакцину от коронавируса / Reuters

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX.

Как сообщил в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Когда именно начнется поставка вакцин и COVID-вакцину какой именно компании получит Украина, в министерстве не рассказали.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - заявил Ляшко.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины.

Так, согласно договору Киева и компании Sinovac Biotech, стоимость одной дозы китайской вакцины от COVID-19 – 504 гривны.

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