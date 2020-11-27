В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине

Новую стратегию по борьбе с COVID-19 представит премьер-министр - Ляшко / УНИАН

В связи с прогнозом Министерства здравоохранения по росту заболеваемости COVID-19 в Украине, ведомство планирует обнародовать новую стратегию борьбы властей с эпидемией коронавирусной инфекции. В скором времени подробную информацию о дальнейших мерах властей сообщит глава правительства.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга в пятницу, 27 ноября, на сегодняшний день государство справляется с эпидемией COVID-19 в стране. Однако новые вызовы требуют принятия дополнительных мер.

Чиновник отметил, что дальнейший план действий властей по борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине в скором времени должен озвучить премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - добавил Ляшко.Читайте такжеУченые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19

Также он уточнил, что на территории страны завершаются мероприятия карантина выходного дня, после чего власти предоставят отчет о результатах реализованных мер.

"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине