В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине

По словам Виктора Ляшко, ведомство прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине.
В связи с прогнозом Министерства здравоохранения по росту заболеваемости COVID-19 в Украине, ведомство планирует обнародовать новую стратегию борьбы властей с эпидемией коронавирусной инфекции. В скором времени подробную информацию о дальнейших мерах властей сообщит глава правительства.
Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга в пятницу, 27 ноября, на сегодняшний день государство справляется с эпидемией COVID-19 в стране. Однако новые вызовы требуют принятия дополнительных мер.
Чиновник отметил, что дальнейший план действий властей по борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине в скором времени должен озвучить премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - добавил Ляшко.Читайте такжеУченые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19
Также он уточнил, что на территории страны завершаются мероприятия карантина выходного дня, после чего власти предоставят отчет о результатах реализованных мер.
"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - подчеркнул Виктор Ляшко.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на пятницу, 27 ноября, в Украине зафиксировано 693407 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа вирусом заразились 16218 украинцев, что стало новым антирекордом.
- 26 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав пока не вносил на рассмотрение Кабмина рекомендаций об усилении карантина на территории страны.
- 27 ноября замминистра здравоохранения Виктор Ляшко не исключил принятия решения о введении локдауна в Украине уже на следующей неделе.