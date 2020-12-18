В Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19

Украинскую вакцину готовят к испытаниям при участии добровольцев - Степанов / УНИАН

Украинский препарат, кандидат в вакцины от COVID-19 прошел этап доклинических исследований. Теперь будет запущен этап клинического испытания вакцины, который предполагает участие добровольцев.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 18 декабря, в ходе часа вопросов к правительству, сейчас идет работа по запуску клинических исследований украинской вакцины от COVID-19. Препарат будут производить на одном из фармацевтических предприятий на территории Украины.

"Была выбрана производственная база, где должны выработать эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тысяч доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - отметил чиновник.Читайте такжеРазумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса

Также он добавил, что на испытания вакцины, над которой работают украинские и американские компании, а также ученые из Украины, ушло около полугода.

Ориентировочно украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год после того, как будут проведены все исследования.

Вакцинация от COVID-19 в Украине