В Минздраве сделали заявление о вакцине Украины от COVID-19

Созданная в Украине вакцина от COVID-19 уже прошла доклинические исследования, сказал Максим Степанов.
Украинский препарат, кандидат в вакцины от COVID-19 прошел этап доклинических исследований. Теперь будет запущен этап клинического испытания вакцины, который предполагает участие добровольцев.
Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 18 декабря, в ходе часа вопросов к правительству, сейчас идет работа по запуску клинических исследований украинской вакцины от COVID-19. Препарат будут производить на одном из фармацевтических предприятий на территории Украины.
"Была выбрана производственная база, где должны выработать эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний, - это одно из украинских фармпредприятий. Для начала надо изготовить не менее 100 тысяч доз вакцины, но этот процесс невозможно завершить за один месяц", - отметил чиновник.Читайте такжеРазумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса
Также он добавил, что на испытания вакцины, над которой работают украинские и американские компании, а также ученые из Украины, ушло около полугода.
Ориентировочно украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год после того, как будут проведены все исследования.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Глава Минздрава Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса уже в феврале 2021 года. Киев проводит переговоры с целью получения препарата как можно раньше.
- Около 21 миллиона украинцев, среди которых медработники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории граждан из группы риска будут вакцинироваться за счет государства.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 декабря заявил, что первые партии вакцины от коронавируса Украина может получить в феврале, а в марте 2021 года государство ожидает поставок 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев.