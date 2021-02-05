Степанов раскрыл, сколько вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале

В феврале Украина получит миллион доз препарата от COVID-19, сказал Максим Степанов / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Такого количества препаратов хватит для вакцинации полмиллиона украинцев, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Министр подчеркнул, что миллиона доз вакцины хватит, чтобы почти полностью осуществить первый этап вакцинации.

"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации", – поделился чиновник.

Напомним, Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.

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