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Степанов раскрыл, сколько вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале

5 февраля 2021, 20:10
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Препараты от коронавируса скоро будут в нашей стране, поделился министр.

В Минздраве сказали, что в феврале Украина получит миллион доз препарата от коронавируса
В феврале Украина получит миллион доз препарата от COVID-19, сказал Максим Степанов / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Такого количества препаратов хватит для вакцинации полмиллиона украинцев, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Министр подчеркнул, что миллиона доз вакцины хватит, чтобы почти полностью осуществить первый этап вакцинации.

"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации", – поделился чиновник.

Напомним, Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.

Вакцинация от коронавируса в Украине – главные новости

  • Ранее Максим Степанов говорил, что страна в феврале может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины, и тогда возможен старт вакцинации.
  • Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовую вакцинацию всех граждан до 59 лет решили проводить на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
  • В Минздраве отмечали, что вакцинация препаратами, которые закуплены за бюджетные деньги, будет бесплатной.
  • Напомним, Украина вела переговоры о закупке вакцин через глобальный фонд доступа к препаратам против коронавируса – COVAX, и договаривалась с отдельными производителями.

Максим Степанов вакцина от коронавируса
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