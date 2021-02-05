Степанов раскрыл, сколько вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале

Препараты от коронавируса скоро будут в нашей стране, поделился министр.
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от коронавируса COVID-19.
Такого количества препаратов хватит для вакцинации полмиллиона украинцев, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.
Министр подчеркнул, что миллиона доз вакцины хватит, чтобы почти полностью осуществить первый этап вакцинации.
"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации", – поделился чиновник.
Напомним, Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
Вакцинация от коронавируса в Украине – главные новости
- Ранее Максим Степанов говорил, что страна в феврале может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины, и тогда возможен старт вакцинации.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовую вакцинацию всех граждан до 59 лет решили проводить на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве отмечали, что вакцинация препаратами, которые закуплены за бюджетные деньги, будет бесплатной.
- Напомним, Украина вела переговоры о закупке вакцин через глобальный фонд доступа к препаратам против коронавируса – COVAX, и договаривалась с отдельными производителями.
Автор: Екатерина Присяжнюк