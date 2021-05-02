В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 станет менее кровожадным / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 1 мая, обнаружили у 5 094 человек, а количество смертей от COVID-19 должно пойти на спад со следующей недели, заявила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко.

"Нынешние показатели смертности – это больные, которые заразились раньше и имели более тяжелое течение. Сейчас количество новых случаев снизилось, но смертность всегда отстает. Она пойдет на спад со следующей недели. До пика показатель летальности был на уровне 1,9%, сейчас он составляет 2,1%. Надеюсь, вернемся к предыдущему", – объяснила Кошалко в комментарии изданию "Обозреватель".

Эксперт уточнила, что причина высокой смертности от коронавируса в Украине в последнее время может быть связана с циркуляцией новых штаммов. При этом более 81% всех умерших – старше 60 лет.

"Из них 92% имели сопутствующие патологии – сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек, печени, легких, онкообразования, неврологические. Хотя больше случаев заболевания регистрируется среди возрастной группы 30-60 лет – 56% – однако умирают старшие", – резюмировала Кошалко.

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