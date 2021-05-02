В Минздраве спрогнозировали, когда COVID-19 станет менее кровожадным

Причина высокой смертности от коронавируса в Украине может быть связана с циркуляцией новых штаммов. При этом более 81% всех умерших – старше 60 лет.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 1 мая, обнаружили у 5 094 человек, а количество смертей от COVID-19 должно пойти на спад со следующей недели, заявила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко.
"Нынешние показатели смертности – это больные, которые заразились раньше и имели более тяжелое течение. Сейчас количество новых случаев снизилось, но смертность всегда отстает. Она пойдет на спад со следующей недели. До пика показатель летальности был на уровне 1,9%, сейчас он составляет 2,1%. Надеюсь, вернемся к предыдущему", – объяснила Кошалко в комментарии изданию "Обозреватель".
Эксперт уточнила, что причина высокой смертности от коронавируса в Украине в последнее время может быть связана с циркуляцией новых штаммов. При этом более 81% всех умерших – старше 60 лет.
"Из них 92% имели сопутствующие патологии – сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек, печени, легких, онкообразования, неврологические. Хотя больше случаев заболевания регистрируется среди возрастной группы 30-60 лет – 56% – однако умирают старшие", – резюмировала Кошалко.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 1 мая выявили у 5094 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализированы 3 299 человек; летальных случаев - 160, выздоровели 5784 человека.
- В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Красная зона карантина в Украине уменьшилась – 1 мая из нее вышли Киевская и Николаевская области, а также Киев. Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины, красный уровень эпидемической опасности остается в 7 областях.
- В Украине стоит ожидать новые волны коронавируса, поскольку вакцинация проходит очень низкими темпами, заявил врач из Израиля Борис Бриль.