В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин

Черновицкая область и Закарпатье - под пристальным вниманием Минздрава / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Ивано-Франковской области усилили – там приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания. При этом никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали.

Решение относительно Ивано-Франковщины было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля. Об этом Ляшко рассказал РБК-Украина.

Он уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.

"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской области", - уточнил он.

Ляшко отметил, что Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Черновицкой области и на Закарпатье. В случае необходимости будет соответствующая реакция.

"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.

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