УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин

20 февраля 2021, 13:47
Прослушать новость
Остановить

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания.

карантин,маска
Черновицкая область и Закарпатье - под пристальным вниманием Минздрава / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Ивано-Франковской области усилили – там приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания. При этом никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали.

Решение относительно Ивано-Франковщины было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля. Об этом Ляшко рассказал РБК-Украина.

Он уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.

"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской области", - уточнил он.

Ляшко отметил, что Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Черновицкой области и на Закарпатье. В случае необходимости будет соответствующая реакция.

"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.

Читайте такжеНовый карантин в Украине: названы послабления и запреты

Карантин в Украине - последние новости:

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области.
  • По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
  • За минувшие сутки в Украине выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в Киеве.
  • Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
  • С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.

новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко карантин в Украине карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 До мая: Кабмин продлил карантин в УкраинеДо мая: Кабмин продлил карантин в Украине В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантинаВ Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Новый карантин в Украине: названы послабления и запретыНовый карантин в Украине: названы послабления и запреты Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19
Следующий материал

Последние новости

14:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент
13:50
У Путина допустили попытку Украины силой освободить Донбасс
13:48
Спикер Путина отреагировал на санкции против Медведчука Видео
13:47
В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин Видео
13:35
Почти половина украинцев поддержали блокировку каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK - опрос Видео
Реклама
13:12
Гороскоп на 21 февраля для всех: выигрыш, усиление ауры и работа над ловушкой Видео
12:54
Медведчук гневно ответил на санкции СНБО Видео
12:50
Названа цель "художественной самодеятельности" Порошенко относительно Прямого Видео
12:43
В России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19, данные о ее эффективности скрывают Видео
12:04
В Кремле отреагировали на санкции против кума Путина и вспомнили об НКВД Видео
12:01
Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась Видео
11:32
В метро Киева спортсмены жестоко избили двух ветеранов войны на Донбассе Видео
11:06
Навальный на пороге колонии: суд в Москве принял резонансное решение Видео
11:05
Порошенко с женой улетел из Украины – Лещенко Видео
10:58
Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану Видео
10:54
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
10:47
В Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:39
Покупка Прямого - самострел политтехнологов Порошенко мнение
10:30
"Я знаю все болевые точки": продюсер раскрыл проблемы украинского кино Видео
10:06
От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами Видео
Реклама
09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку Видео
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
Реклама
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять