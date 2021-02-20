В Минздраве уточнили, где в Украине усилили карантин

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Ивано-Франковской области усилили – там приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания. При этом никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали.
Решение относительно Ивано-Франковщины было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля. Об этом Ляшко рассказал РБК-Украина.
Он уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.
"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской области", - уточнил он.
Ляшко отметил, что Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в Черновицкой области и на Закарпатье. В случае необходимости будет соответствующая реакция.
"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.
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Карантин в Украине - последние новости:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области.
- По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
- За минувшие сутки в Украине выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Львовской областях и в Киеве.
- Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
- С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.