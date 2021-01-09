В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19

Украина заключила договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в феврале в Украине ожидаются первые поставки вакцины против СOVID-19 для проведения массовой вакцинации.

По его словам, Украина полностью готова к проведению вакцинации, вопрос только в поставке препарата. Об этом Степанов заявил в интервью изданию Настоящее время.

Министр уточнил, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос использования российской вакцины против коронавируса.

"Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - рассказал глава Минздрава.

Он добавил, что в Украине утвержден национальный план вакцинации, который состоит из пяти этапов.

"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, – это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются [люди] уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - поделился министр.

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