В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19

В Украине утвержден национальный план вакцинации, который состоит из пяти этапов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в феврале в Украине ожидаются первые поставки вакцины против СOVID-19 для проведения массовой вакцинации.
По его словам, Украина полностью готова к проведению вакцинации, вопрос только в поставке препарата. Об этом Степанов заявил в интервью изданию Настоящее время.
Министр уточнил, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос использования российской вакцины против коронавируса.
"Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - рассказал глава Минздрава.
Он добавил, что в Украине утвержден национальный план вакцинации, который состоит из пяти этапов.
"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, – это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются [люди] уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - поделился министр.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 9 января – за сутки выявили почти 5 тысяч случаев заражения
Вакцинация против коронавируса в Украине - новости:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 29 декабря заявлял, что Украина уже в феврале 2021 года должна получить 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. В первую очередь прививку будут делать категориям граждан, которые относятся к группам риска.
- 30 декабря стало известно, что Минздрав заключил договор с китайской компанией Sinovac Biotech на поставки вакцины от коронавируса. Согласно договоренностям, Киев должен получить 1,9 млн доз препарата.
- Согласно договору Киева и компании Sinovac Biotech, стоимость одной дозы китайской вакцины от COVID-19 составляет 504 гривны. Это оптимальная цена препарата, которая установлена для большинства мировых государств. Стоимость вакцины других производителей примерно такая же.
- 6 января появилась информация, согласно которой в Киеве на базе одной из частных клиник уже неделю проводят кампанию по нелегальной вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, который якобы неофициально завозят на территорию Украины. Стоимость прививки – от 1 до 3 тысяч евро.