​Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве сделали заявление

В Украине "британского" коронавируса еще нет / Reuters

В Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.

Как сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, данные, связанные со штаммами SARS-CoV-2 пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности, но ими действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.​

"Так называемый британский штамм у нас не регистрировали. А рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", – глава ЦОЗ.

Он добавил, что вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуются и сейчас нет сообщений о таких изменениях его генома, которые могут иметь существенное клиническое или диагностическое значение.

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"Сейчас уже зарегистрировано 12 тыс. мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", – отметил Кузин.

Отметим, ранее врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.

По его словам, в граничащих с европейскими странами регионах уже наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции.

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