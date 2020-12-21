​Новый штамм коронавируса в Украине: в Минздраве сделали заявление

Уже зарегистрировано 12 тыс. мутаций генома коронавируса.
В Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.
Как сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, данные, связанные со штаммами SARS-CoV-2 пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности, но ими действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.
"Так называемый британский штамм у нас не регистрировали. А рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", – глава ЦОЗ.
Он добавил, что вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуются и сейчас нет сообщений о таких изменениях его генома, которые могут иметь существенное клиническое или диагностическое значение.
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"Сейчас уже зарегистрировано 12 тыс. мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", – отметил Кузин.
Отметим, ранее врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
По его словам, в граничащих с европейскими странами регионах уже наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.