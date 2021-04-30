УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac

30 апреля 2021, 22:06
Прослушать новость
Остановить

Киев планирует получать новые партии вакцины от COVID-19 каждую неделю.

Вакцинация
Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac / Reuters

В Украину привезли новую партию китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Государство получило 500 тысяч доз препарата от вирусной инфекции. Вакцина прибыла в аэропорт Борисполь. Планируется, что Киев будет еженедельно получать новые дозы вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, глава ведомства сказал, что государство работает над тем, чтобы обеспечить украинцев вакцинами. Планируется еженедельное получение новых препаратов от коронавируса.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

Читайте такжеЭксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и миреВ Минздраве напомнили, что Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac 25 марта. Тогда в Киев привезли 200 тысяч доз. Вакцинация препаратом началась 13 апреля. В общей сложности государство договорилось о поставках 1 миллиона 915 тысяч доз вакцин CoronaVac компании Sinovac Biotech. Также в стране используются вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Минздрав Максим Степанов новости Украины вакцина от коронавируса CoronaVac
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморройВрач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессииЕлена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делатьСильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яниСтартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни

Последние новости

12:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: задачи и ложное покровительство
11:24
Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана Видео
11:21
При росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьница Видео
10:48
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
10:45
Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии Видео
Реклама
10:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
10:29
Ливни и жара до +25: чего ждать от погоды в Украине на майские праздники Видео
10:23
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
10:14
Почему Европа не спешит вводить санкции против РФ мнение
09:37
Больные COVID-19 реже теряют вкус и обоняние - инфекционист Видео
09:34
Украинцы могут остаться без горячей воды: в чем причина Видео
08:54
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
08:49
Между США и Россией официально началась новая Холодная война мнение
08:47
Блинкен попытается убедить Германию остановить Северный поток-2 Видео
08:21
Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент Видео
07:59
В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая Видео
07:45
Ученые назвали неожиданные преимущества витамина D Видео
07:26
У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО Видео
07:14
Внучка Боярского показала огромную сочную грудь
06:55
Плохой знак для Москвы и понижение для Киева: чего ждать от назначения Нуланд мнение
Реклама
06:30
Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация
06:03
Главные восемь трендов женской обуви на весну-лето 2021 Фото Видео
06:01
Эксперт рассказал, ожидать ли изменения тарифов на газ Видео
05:31
В ВСУ оценили шансы на полномасштабную войну России с Украиной
05:28
Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Видео
05:03
Как влияет лишний вес на тяжесть формы коронавируса - ответ ученых
04:30
"Бандитов на царство": в Сеть слили новую запись разговора Медведчука и Суркова Видео
04:22
Дипломат предрек серьезный удар по экономике РФ в случае отключения SWIFT Видео
03:50
"Власть пошла на беспредел": эксперт озвучил риски для Украины после увольнения Коболева
03:11
Медики нашли новое и необычное для здоровья свойство авокадо
02:19
Кравчук раскрыл задачи Украины в борьбе с военной угрозой России Видео
01:36
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
00:56
"Пожар": экс-Серебро похвасталась фигурой на откровенном фото
00:19
Что символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Фото Видео
00:09
Политолог объяснил проблему ЕС с отключением России от SWIFT Видео
30 апреля, пятница
23:39
Оля Полякова утверждает, что продюсер Меладзе предлагал ей интим за карьеру Видео
23:22
У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве Видео
23:15
Набсовет Нафтогаза принял решение уйти в отставку Видео
22:20
Кофе или чай: что здоровее для организма Видео
22:06
В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac Видео
Реклама
21:30
Рак: фекалии этих цветов могут быть признаком растущей опухоли в кишечнике Видео
21:15
Степанов спрогнозировал, когда украинцам ждать новой вспышки коронавируса Видео
21:08
"Высадил обойму": в Харькове в очереди в буфет обстреляли людей
20:48
Врачи рассказали, как мастурбация влияет на давление Видео
20:46
В США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина Видео
20:39
Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты Видео
20:04
У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины Видео
19:53
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
19:44
Очищение уксусом: что категорически нельзя чистить этим средством Видео
19:30
Арестович пояснил, готова ли российская сторона говорить с Зеленским о Донбассе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять