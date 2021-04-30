В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac

Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac / Reuters

В Украину привезли новую партию китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Государство получило 500 тысяч доз препарата от вирусной инфекции. Вакцина прибыла в аэропорт Борисполь. Планируется, что Киев будет еженедельно получать новые дозы вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, глава ведомства сказал, что государство работает над тем, чтобы обеспечить украинцев вакцинами. Планируется еженедельное получение новых препаратов от коронавируса.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.

Читайте такжеЭксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и миреВ Минздраве напомнили, что Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac 25 марта. Тогда в Киев привезли 200 тысяч доз. Вакцинация препаратом началась 13 апреля. В общей сложности государство договорилось о поставках 1 миллиона 915 тысяч доз вакцин CoronaVac компании Sinovac Biotech. Также в стране используются вакцины Pfizer и AstraZeneca.

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