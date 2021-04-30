В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac

Киев планирует получать новые партии вакцины от COVID-19 каждую неделю.
В Украину привезли новую партию китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Государство получило 500 тысяч доз препарата от вирусной инфекции. Вакцина прибыла в аэропорт Борисполь. Планируется, что Киев будет еженедельно получать новые дозы вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, глава ведомства сказал, что государство работает над тем, чтобы обеспечить украинцев вакцинами. Планируется еженедельное получение новых препаратов от коронавируса.
"Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - сказал Степанов.
Читайте такжеЭксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и миреВ Минздраве напомнили, что Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac 25 марта. Тогда в Киев привезли 200 тысяч доз. Вакцинация препаратом началась 13 апреля. В общей сложности государство договорилось о поставках 1 миллиона 915 тысяч доз вакцин CoronaVac компании Sinovac Biotech. Также в стране используются вакцины Pfizer и AstraZeneca.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Официально вакцину от коронавируса привезли в Украину 23 февраля. Первой вакциной стал препарат CoviShield – аналог вакцины Astra Zeneca.
- Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первые прививки были получены медицинскими работниками, далее вакцинировали бойцов ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Минздраве заявили о прибытии в Украину вакцины Pfizer. Государство получило 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о поставках по контракту еще 10 миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer.
- Вакцинация граждан от коронавируса в Украине идет медленными темпами. Как полагает врач-кардиолог Екатерина Амосова, это проблема не только Киева, но и развитых государств Запада, власти которых критикуют за несвоевременную реакцию на пандемию COVID-19.