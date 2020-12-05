В Минздраве заявили об остановке ураганной волны COVID-19 в Украине

Максимального результата достичь не удалось, однако мы добились снижения ураганного распространения COVID-19 в Украине - Степанов / УНИАН

Такие мероприятия, как карантин в Украине и профилактические ограничения на выходных, позволили остановить ураганное распространение COVID-19 на территории страны. Скорость циркуляции болезни снизилась.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 5 декабря, комментируя ситуацию с коронавирусной эпидемией в Украине.

По его словам, максимального результата достичь не удалось, однако стремительное распространение COVID-19 было остановлено.

"Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса в Европе.

"Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеСтала известна причина провала карантина выходного дня

Согласно данным на 5 декабря, в Украине установлено 801716 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 13825 человек.

Карантин в Украине