В Минздраве заявили об остановке ураганной волны COVID-19 в Украине

Карантин выходного дня дал определенные результаты, утверждает Максим Степанов.
Такие мероприятия, как карантин в Украине и профилактические ограничения на выходных, позволили остановить ураганное распространение COVID-19 на территории страны. Скорость циркуляции болезни снизилась.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга в субботу, 5 декабря, комментируя ситуацию с коронавирусной эпидемией в Украине.
По его словам, максимального результата достичь не удалось, однако стремительное распространение COVID-19 было остановлено.
"Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", - сказал Степанов.
Также он добавил, что в Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса в Европе.
"Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек", - подчеркнул Максим Степанов.Читайте такжеСтала известна причина провала карантина выходного дня
Согласно данным на 5 декабря, в Украине установлено 801716 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 13825 человек.
Карантин в Украине
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- В период с 14 по 29 ноября в Украине действовал карантин выходного дня. В рамках мероприятий на территории страны по субботам и воскресеньям была запрещена работа заведений общепита и торгово-развлекательной сферы.
- На фоне разговоров о тотальном локдауне в Украине министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря заявил, что в декабре карантин вряд ли усилят. Однако уже в январе ведомство предложит Кабмину усилить противоэпидемиологические ограничения на 3 недели.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что уже 9 декабря в правительстве сделают заявление о том, какие ограничения будут ждать украинцев в случае ужесточения карантина.