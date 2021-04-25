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Стало известно, сколько в мире сделали прививок от COVID-19

25 апреля 2021, 08:07
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58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран. При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.

Вакцина
В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19 / Reuters

В мире сделали более 1 миллиарда прививок от коронавируса. Больше всего инъекций получили жители США.

Как сообщает The New York Times, 58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран. При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.

Отмечается, что во всем мире введено более 1002 миллионов доз вакцины, что соответствует 13 дозам на каждые 100 человек.

По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106).

Как уточняет AFP, 58% доз вакцины получили жители трех стран: США (225,6 млн), Китая (216,1 млн) и Индии (138,4 млн).

Жители ЕС сделали 128 миллионов прививок, что соответствует 21% населения.

По данным Центра Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 146 миллионов случаев коронавируса, 3 миллиона человек умерли.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

14 339 человек привиты против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 в Украине.

522 385 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

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