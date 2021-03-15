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В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса

15 марта 2021, 20:14
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Министр образования и науки Украины заявил, что школам при необходимости советуют продлевать каникулы.

школы
Школьников ожидают затяжные каникулы / Reuters

Учебный процесс во многих украинских школах снова пострадал из-за новой волны коронавируса в Украине и усиления карантинных ограничений в ряде регионов.

Как написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram, МОН рекомендует школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - говорится в сообщении.

Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен красный уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Сейчас в красной зоне находится 4 области:

  • Закарпатская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая.

Однако из-за сложной ситуации с коронавирусом в Винницкой области, все школы области переведены на дистанционное обучение по решению местной комиссии ТЭБ и ЧС 1−4 классы учатся дома с 3 марта, старшие школьники — с конца февраля.

С 9 по 15 марта в Виннице объявили школьные каникулы, но школьники могут не вернутся к обучению 16 марта, если ситуация в области не ухудшится, уточнила начальник департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Читайте такжеВ Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку"

В Житомире решили перенести весенние каникулы, которые должны были начаться 22 марта. Теперь они пройдут с 13 по 21 марта.

В шести школах Киевской области каникулы продлятся с 9 по 14 марта — из-за стремительного роста заболеваемости ОРВИ. Речь идет о школах Калиновской, Дымерской, Немешаевской и Березанской объединенных территориальных громад.

В 47 громадах Киевской области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах — с 29 марта до 4 апреля.

Сейчас есть несколько причин, когда школа (либо часть ее классов) может быть переведена на дистанционный формат обучения:

  • в красной зоне согласно рекомендациям Кабмина, 1−4 классы учатся очно, 5−11 классы — дистанционно, а детсады работают (однако регионы могут сами вводить более жесткие правила при необходимости);
  • если на самоизоляции из-за болезни либо контакта с больным COVID-19 находится более 50% учеников и работников школы/классы.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране. По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель.

каникулы коронавирус Сергей Шкарлет
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