В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса

Министр образования и науки Украины заявил, что школам при необходимости советуют продлевать каникулы.
Учебный процесс во многих украинских школах снова пострадал из-за новой волны коронавируса в Украине и усиления карантинных ограничений в ряде регионов.
Как написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram, МОН рекомендует школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.
"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах", - говорится в сообщении.
Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен красный уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
Сейчас в красной зоне находится 4 области:
- Закарпатская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
Однако из-за сложной ситуации с коронавирусом в Винницкой области, все школы области переведены на дистанционное обучение по решению местной комиссии ТЭБ и ЧС 1−4 классы учатся дома с 3 марта, старшие школьники — с конца февраля.
С 9 по 15 марта в Виннице объявили школьные каникулы, но школьники могут не вернутся к обучению 16 марта, если ситуация в области не ухудшится, уточнила начальник департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.
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В Житомире решили перенести весенние каникулы, которые должны были начаться 22 марта. Теперь они пройдут с 13 по 21 марта.
В шести школах Киевской области каникулы продлятся с 9 по 14 марта — из-за стремительного роста заболеваемости ОРВИ. Речь идет о школах Калиновской, Дымерской, Немешаевской и Березанской объединенных территориальных громад.
В 47 громадах Киевской области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах — с 29 марта до 4 апреля.
Сейчас есть несколько причин, когда школа (либо часть ее классов) может быть переведена на дистанционный формат обучения:
- в красной зоне согласно рекомендациям Кабмина, 1−4 классы учатся очно, 5−11 классы — дистанционно, а детсады работают (однако регионы могут сами вводить более жесткие правила при необходимости);
- если на самоизоляции из-за болезни либо контакта с больным COVID-19 находится более 50% учеников и работников школы/классы.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране. По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель.