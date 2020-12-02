В Москве начались массовые увольнения врачей из-за вакцинации от COVID-19 – соцсети

В Сети рассказали, почему из московских поликлиник увольняются врачи / Pixabay

В городской поликлинике №3 города Москвы враче под угрозой увольнения заставляют проходить вакцинацию от COVID-19. По этой причине специалисты начали массово увольняться.

Об этом пишет юрист, член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Марина Литвинович на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 2 декабря.

"В московских поликлиниках начали массово увольняться врачи - из-за обязательной прививки на коронавирус. Врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения", - написала Литвинович, приложив соответствующие скриншоты, по которым можно заметить, что специалисты не хотят делать прививки.

Также она поделилась видео активистки Марии Чуприной, которая рассказала, что еще в начале года главврачом поликлиники №3 Москвы стала врач, депутат от Единой России Елена Самышина. По словам Чуприной, с одного из филиалов поликлиники уволилось 11 врачей (на скриншоте видео показано, что всего поликлинику покинули 30 специалистов, - ред.). Причина увольнения – неизвестна, однако 2 октября появился приказ об обязательной вакцинации против COVID-19. Читайте такжеВ России после первых испытаний вакцины Спутник V дали добро на массовую вакцинацию

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