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В МОЗ назвали области, которые наиболее "потерпают" от COVID-19

23 февраля 2021, 22:20
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Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более половины больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.

коронавирус
В МОЗ назвали области, где резко ухудшилась ситуация с коронавирусом / Фото Reuters

Вспышка коронавируса на западе Украины носит локальный характер, но ухудшение эпидемической ситуации наблюдается в нескольких областях, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 23 февраля.

"В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов", - сказал Ляшко.

При этом Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более половины больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.

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"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - добавил Ляшко.

Вакцина от коронавируса: новости

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