В МОЗ назвали области, которые наиболее "потерпают" от COVID-19

Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более половины больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.
Вспышка коронавируса на западе Украины носит локальный характер, но ухудшение эпидемической ситуации наблюдается в нескольких областях, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 23 февраля.
"В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов", - сказал Ляшко.
При этом Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более половины больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.
Читайте такжеЭпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется
"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - добавил Ляшко.
Вакцина от коронавируса: новости
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет как раз о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- Ранее эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield. Сергей Кравченко критически оценил договоренности Украины о поставках индийской вакцины от коронавируса CoviShield.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.