В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне

Учебным заведениям разрешили работать в локдаун / Униан

В Украине школы смогут работать после выхода из зеленой зоны карантина при условии COVID-вакцинации учителей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшка, если регион, в котором расположена школа, попадет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, то он сможет продолжить работу с соответствующими карантинными ограничениями.

"Чтобы учебное заведение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников", – заявил Ляшко на заседании правительства и добавил, что состоянию на середину июля в Украине сделали более 550 тысяч прививок педагогам.

Министр также отметил, что Украина вынуждена усиливать карантинные мероприятия из-за вспышки нового штамма коронавируса "Дельта", признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций. Тем не менее ведомство пытается сделать все, чтобы избежать нового локдауна.

К слову, уже через месяц школы снова откроются для учеников. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.

А меж тем столица начала готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. В частности, проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые будут нуждаться в спецпропусках на проезд в общественном транспорте на случай возможного локдауна осенью.