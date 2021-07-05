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"Продолжать носить маски": в МОЗ предупредили об осенней волне коронавируса из-за мутанта Дельта

5 июля 2021, 15:44

Также отмечается, что к коллективному иммунитету Украина подойдет ближе к концу этого года.

Кузин
Игорь Кузин рассказал, что украинцы должны готовиться к осенней волне COVID / УНИАН

Украинцы должны готовиться к осенней волне заболеваемости COVID, заявил главный санврач страны Игорь Кузин. По его словам, того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета.

"Осенняя волна может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевшихак и тем, что мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие", – рассказал Кузин в интервью ТСН.

Будет ли осенняя волна коронавируса

По словам Кузина, по крайней мере 32% населения переболело коронавирсной болезнью – то есть по итогам лабораторного исследования у них есть иммуноглобулины. Поэтому, продолжает санврач, если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50-60% иммунитета.

Однако Кузин обратил внимание, что это все равно недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания. "Достаточный? ВОЗ говорит о 75-80% – как старт, чтобы мы могли говорить о более-менее сформированном коллективном уровне ответа", – заявили в МОЗ.

Кузин также рассказал, когда мы наконец снимем маски и вернемся к нормальной докоронавирусной жизни. Он отметил, что это может произойти только тогда, когда Украина достигнет адекватных уровней вакцинации или весь мир распрощается с коронавирусной болезнью.

"Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле, я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся. Поэтому для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью", – подытожил главный санврач страны.

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.
коронавирус новости Украины Игорь Кузин COVID-19
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