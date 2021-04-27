В МОЗ признались, когда получат прививку люди, старше 60 лет

Когда вакцинируют людей, старше 60 лет / Reuters

В Минздраве пояснили, как обычный украинец, который не попадает в перечень приоритетных групп (медики, военные, сотрудники и жители домов престарелых и т.д.), может получить вакцину от коронавируса.

"Вполне естественно и логично, что в первую очередь мы должны защитить группы риска - пожилых людей и тех, кто работает в критически важных сферах (например, медиков). Таким образом мы выделили пять этапов вакцинации, по принципу "чем выше риск, тем ближе к первому этапу". Люди в возрасте от 18 до 59 лет, которые не имеют сопутствующих заболеваний, относятся к последнему, пятому этапу вакцинации. Но это не значит, что они будут привиты последними. Мы открываем этапы параллельно, в зависимости от поступления вакцин в страну. Помимо этого была запущена онлайн-запись с помощью приложения "Дія". Когда мы начали вакцинировать людей в возрасте 80+, более 2,5 тысяч человек было записано через "Дію". Эти люди таким образом заявили о своем желании привиться. Также записаться можно через горячую линию Министерства здравоохранения или через своего семейного врача. Аналогичным образом будет осуществляться запись в последующих этапах вакцинации", - сказал министр в интервью Стране.

Он уточнил, что для того, чтобы гарантированно получить прививку, всем желающим следует записаться на вакцинацию через приложение "Дія".

"Желательно это сделать для того, чтобы мы смогли верифицировать человека и точно знали, что тот, кто хотел, получил свою дозу вакцины", - заявил глава Минздрава.

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Степанов добавил, что молодые люди, не относящиеся к группам риска и без сопутствующих заболеваний, будут привиты только после завершения четвертого этапа вакцинации. То есть по состоянию на сегодняшний день молодые люди возрастом от 18 лет, не принадлежащие к группам риска, в Украине не имеют легальной возможности получить дозу вакцины.

Однако в ближайшее время правительство Украины рассчитывает получить новые вакцины, за счет которых пожилые люди, не относящиеся к приоритетным категориям, смогут записаться на вакцинацию.

Министр прогнозирует, что люди старше 60 лет смогут получить первую дозу вакцины уже в мае.

"Поставщики вакцин должны закрыть свои долги по контрактам в мае. По мере поступления вакцин мы будем добавлять третий и четвертый этап вакцинации для соответствующих категорий (возрастом от 65 и от 60 лет). Сейчас вакцинация открыта для первого и второго этапа. Молодые люди от 18 лет входят в пятый этап вакцинации и на сегодняшний день им прививку не сделают. Но они могут записаться на вакцинацию через своего семейного врача, или "Дію", или горячую линию МОЗ 0-800-60-20-19, и в будущем их пригласят в пункт вакцинации", - сказал Степанов.

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