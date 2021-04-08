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В МОЗ резко высказались о слухах про подпольную вакцинацию в Украине

8 апреля 2021, 21:53
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Виктор Ляшко рассказал, о подпольных прививках Pfizer за 400 евро в Украине.

вакцина, коронавирус
Как в Украине делают прививки от коронавируса / Фото Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал слухи о том, что подпольная прививка вакциной Pfizer стоит 400 евро.

"Мы общались с представительством Pfizer в Украине, они говорили, что если зафиксируют случаи появления их вакцины на территории нашей страны до того, как она будет завезена правительством, будут серьезные расследования. Они говорят, что ни одной вакцины в Украину официально не поставлялось. Если вам кто-то где-то говорит, что есть вакцина Pfizer, это либо контрабанда, которую непонятно как завезли, либо я бы не рекомендовал даже смотреть в сторону возможности делать такую прививку, не то что платить за это деньги. Непонятно, что там намешано. Официально завезенной нет, все остальное – не вакцина Pfizer", — заявил Ляшко.

Ляшко также рассказал, что нельзя просто прийти и привиться остаточной вакциной, как пишут в интернете.

"Что такое остаточная доза? Их не так много, чтобы вакцинировать всех остаточным дозами. Это 10-дозный флакон, открыли, 8 было записано в очереди, возможно, еще две дозы осталось. И такая доза может возникнуть раз в день. Не может быть, чтобы в каждом флаконе была остаточная доза, которая используется в течение дня. Не отказывают в вакцинации, а приглашают на остаточную дозу, это надо понять. В течение 6 часов дозу надо использовать", — сказал Ляшко, передает Украина 24.

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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
  • 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
  • 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
  • В Офисе президента заявили, что вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость.

Вакцина Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса вакцина Pfizer
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