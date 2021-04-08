В МОЗ резко высказались о слухах про подпольную вакцинацию в Украине

Виктор Ляшко рассказал, о подпольных прививках Pfizer за 400 евро в Украине.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал слухи о том, что подпольная прививка вакциной Pfizer стоит 400 евро.
"Мы общались с представительством Pfizer в Украине, они говорили, что если зафиксируют случаи появления их вакцины на территории нашей страны до того, как она будет завезена правительством, будут серьезные расследования. Они говорят, что ни одной вакцины в Украину официально не поставлялось. Если вам кто-то где-то говорит, что есть вакцина Pfizer, это либо контрабанда, которую непонятно как завезли, либо я бы не рекомендовал даже смотреть в сторону возможности делать такую прививку, не то что платить за это деньги. Непонятно, что там намешано. Официально завезенной нет, все остальное – не вакцина Pfizer", — заявил Ляшко.
Ляшко также рассказал, что нельзя просто прийти и привиться остаточной вакциной, как пишут в интернете.
"Что такое остаточная доза? Их не так много, чтобы вакцинировать всех остаточным дозами. Это 10-дозный флакон, открыли, 8 было записано в очереди, возможно, еще две дозы осталось. И такая доза может возникнуть раз в день. Не может быть, чтобы в каждом флаконе была остаточная доза, которая используется в течение дня. Не отказывают в вакцинации, а приглашают на остаточную дозу, это надо понять. В течение 6 часов дозу надо использовать", — сказал Ляшко, передает Украина 24.
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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- В Офисе президента заявили, что вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость.