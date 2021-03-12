В МОЗ сделали заявление о вакцинации от COVID-19 всего населения

Сколько украинцев могут вакцинировать в месяц / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что все желающие украинцы будут вакцинированы от коронавируса в 2021 году.

"Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать 5 миллионов, есть каскадный метод", — сказал Ляшко.

По его словам, эта вакцинальная кампания будет отличаться от остальных.

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по коронавирусу запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", — сказал он, передает телеканал Украина 24.

Также Ляшко рассказал, что в Украине пока не будут вводить свидетельство о вакцинации от коронавируса.

"Украина пока не рассматривает вопрос введения международных свидетельств о проведении вакцинации, я объясню почему. Сегодня в мире вакцинировано 0,8% всего населения, поэтому делать привилегию для вакцинированных при пересечении границы, посещении заведений – это преждевременная акция. Сегодня нет равного одновременного доступа для всех желающих. Мы должны понять: вакцинация - это прежде всего сегодня защита групп риска и предупреждение негативных последствий от болезни", — сказал он.

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