В МВД рассказали, как получить паспорт во время локдауна

В МВД подчеркнули, что на период сложной эпидемиологической по возможности лучше перенести личный визит в подразделение ГМС на более безопасное время.
В МВД пояснили, как правильно оформить паспорт во время локдауна. Государственная миграционная служба (ГМС) обратила внимание на несколько важных моментов, говорится на странице в Facebook.
В период карантина ГМС Украины рекомендует обратить внимание следующие важные моменты:
- оформить ID-карту, заграничный паспорт или вклеить фото по возрасту можно в любом подразделе ГМС или ЦНАП (Центрах предоставления административных услуг) - независимо от места регистрации;
- проверить готовность биометрического паспорта можно онлайн с помощью ГМС "Проверьте статус регистрации документов";
- для получения готового документа не нужно записываться в электронную очередь.
В МВД подчеркнули, что паспорт сразу получать не обязательно. Если документ нужен не срочно, то можно получить его позже, после улучшения эпидемической ситуации.
Дистанционные консультации по любым вопросам, связанным с работой ГМС, можно получить одним способов:
- через электронную службу ГМС Прием электронных обращений граждан;
- оставление комментария под постами на официальной странице Facebook ГМС;
- через личное сообщение на региональных страницах Facebook ГМС, где публикуется информацию о работе подразделений в период карантина;
- позвонив в ГМС по телефонам (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 или на "горячую линию" региональных представительств службы.
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В МВД подчеркнули, что на период сложной эпидемиологической по возможности лучше перенести личный визит в подразделение ГМС на более безопасное время. В ведомстве также напомнили о необходимости строго соблюдать масочный режим, безопасную социальную дистанцию (не менее -1,5 м) и пользоваться дезинфекторами.
Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.