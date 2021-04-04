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В НАН назвали сроки, когда закончится пик третьей волны коронавируса

4 апреля 2021, 22:24
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Ученые рассказали, когда будет улучшения ситуации с коронавирусом в Украине.

коронавирус
Когда ситуации с коронавирусом в Украине улучшится / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели. При этом, как сообщили в НАН Украины, число новых заболевших и умерших от COVID-19 в стране за семь дней снизилось и продолжает уменьшаться.

Ученые прогнозируют, что пик третьей волны эпидемии должен наступить в течение одной-двух недель.

"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны", - отметили в НАН.

По словам ученых, из-за переполненности больниц, это может отсрочить улучшение ситуации с COVID-19 еще на 7-14 дней.

"На реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже - через 3-4 недели", - уточнили специалисты.

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В НАН отмечают, что при увеличении за прошедшую неделю количества тестов на коронавирус наблюдается снижение числа положительных результатов.

"Это дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю", - резюмировали ученые.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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