В НАН объяснили, почему в Украине упало число больных коронавирусом

В НАН объяснили, почему в Украине снизилось число больных коронавирусом / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время ежедневно выявляют у менее 10 тысяч человек за сутки. В Национальной академии наук Украины назвали причины спада числа случаев заражения. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов, заявил академик НАН Сергей Комисаренко.

"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - сказал Комисаренко в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.

"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.

Отметим, согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине выявили у 1 030 374 человек.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.

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