В НАН объяснили, почему в Украине упало число больных коронавирусом

В Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы.
Коронавирус в Украине в последнее время ежедневно выявляют у менее 10 тысяч человек за сутки. В Национальной академии наук Украины назвали причины спада числа случаев заражения. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов, заявил академик НАН Сергей Комисаренко.
"Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется", - сказал Комисаренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.
"Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования", - добавил он.
Отметим, согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине выявили у 1 030 374 человек.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.