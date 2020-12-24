В НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники

Больше всего инфицированных будут фиксировать в столице и еще трех областях.
В последние дни декабря 2020 суточный прирост зараженных коронавирусом украинцев будет составлять около 9,8 тыс. случаев. В начале января этот показатель немного снизится до 8,8 тыс. диагнозов в день.
Соответствующие расчеты опубликовала пресс-служба Национальной академии наук Украины.
Больше всего инфицированных будут фиксировать в Запорожской, Киевской и Одесской областях, а также в городе Киев.
В целом ключевые показатели в прогнозе выглядят так:
- Число новых инфекций за день по состоянию на 28 декабря может колебаться в пределах 8 103 - 11 751 случаев.
- Количество новых летальных случаев за день на 28 декабря может варьироваться от 163 до 221 случая (среднее значение – 192).
- Число новых инфекций за день на 4 января может достигать 5 375-12 774 случаев.
- Количество новых летальных случаев за день на 4 января – 144-214 (179 в среднем).
Ученые предположили, что на динамику распространения болезни будут влиять праздники.
"Процесс уменьшения количества новых больных замедлился. Существует вероятность того, что вскоре заболеваемость может стабилизироваться или перейти к росту, что может быть обусловлено повышением контактов в предновогодний период", - предупредили эксперты.
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