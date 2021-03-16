В НАН предупредили, как долго в Украине будет расти смертность от COVID-19

В Украине смертность от COVID-19 будет расти как минимум до начала апреля, спрогнозировали в НАН / Reuters

В Национальной академии наук Украины выяснили, что в нашей стране смертность во время весенней волны коронавируса COVID-19 уже превысила показатели осеннего периода подъема заболеваемости.

Рост смертности будет наблюдаться минимум до начала апреля, говорится в материале, опубликованном на сайте НАН.

В Академии отметили, что стремительное возрастание смертности в Украине из-за коронавируса вызывает беспокойство.

"...Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составлял 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр давних смертельных случаев... средненедельное число зарегистрированных смертельных исходов никогда не превышало 205 новых смертей в день…", – отмечается в публикации.

В НАН добавили, что пиковая летальность от коронавируса была в начале февраля и составляла 3% от количества заболевших (было относительно мало инфицированных), а сейчас этот показатель оказался на уровне около 2,5%.

Читайте такжеПлывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертейПо ее данным, от COVID-19 чаще всего умирали люди, которым около 65 лет и более 70-ти.

/ nas.gov.ua