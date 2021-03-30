В НАН предупредили о третьей волне коронавируса в Украине

Ученые рассказали, какая ситуация с коронавирусом / Фото Reuters

Ученые Национальной академия наук Украины спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19 и заявили, что в ближайшие недели в Украине эпидемия коронавируса должна пойти на спад.

Как отмечают ученые, на протяжении последней недели в Украине наблюдается существенное снижение темпов роста количества новых случаев коронавируса.

"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Три дня подряд число новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого", - рассказали в НАН.

Ученые прогнозируют, что при такой динамике пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель, а на реальное улучшение ситуации с COVID-19 можно надеяться не раньше, чем через 3-4 недели.

"Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель", - заявили в НАН.

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